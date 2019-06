Jeu libre : Minetest Rédigé par Norore 24 juin 2019 Aucun commentaire

En ce moment je me sens d'humeur à (re)découvrir des jeux libres. Comme je me suis remise récemment à jouer à Minecraft, et que celui-ci ne propose toujours pas d'API pour les mods, comme promis depuis de nombreuses années, je me suis demandée si le projet Minetest existait toujours et s'il a évolué. Éh bien oui ! Minetest existe toujours, il est toujours sous licence libre, et il est toujours modable ! Je vais donc vous présenter un peu ce petit bijou de la communauté libriste et de ce qu'il a sous le capot.

Plus qu'un jeu : un moteur de jeu !

Premier point important à connaître avant de vous lancer dans l'installation et l'utilisation de Minetest. Si vous vous attendez à avoir un jeu « bac-à-sable » complet, sans devoir ajouter des mods ou autres, passez votre chemin, parce que vous allez vite vous y ennuyer ! Sauf si vous aimez juste casser et empiler des blocs, c'est possible, évidemment ! Le point fort de Minetest, et que je n'ai pas compris tout de suite il y a quelques années, c'est que c'est un moteur de jeu.

Mais c'est quoi un moteur de jeu ?

Un moteur de jeu c'est un outil qui vous permet de créer votre propre jeu à partir d'éléments déjà défini. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'Unreal ? Et bien c'est un moteur de jeu ! Bon, ok, il est surtout à destination de développeurs plus ou moins chevronnés et plus ou moins professionnels ayant un bon niveau de programmation.

La différence avec Minetest c'est que le moteur de base apporte des « blocs » prédéfini à partir desquels il va être possible de créer ses propres règles du jeu comme de nouveaux blocs, des monstres, des effets de lumière, des mécanismes non existants et tout un tas d'autres choses !

OK, et c'est quoi un jeu « bac-à-sable » ?

Si vous êtes adepte des jeux de types RPG (role playing game ou jeu de rôle), comme Zelda par exemple, vous avez une histoire et un environnement prédéfinis avec lesquels vous allez pouvoir interagir, dans les limites de ce que les développeurs vous auront donné. Vous pouvez affronter des adversaires et y survivre, résoudre des énigmes pour obtenir de puissants artefacts, utiliser vos artefacts pour atteindre de nouveaux lieux, interagir avec des personnages non jouables (les PNJ ou NPC en anglais). Mais vous ne pouvez pas forcément détruire l'environnement pour le façonner comme vous le voulez.

Un bac-à-sable, c'est ça, un jeu dans lequel vous êtes libre d'interagir avec l'environnement, de tuer ou non des créatures pour avancer, de construire la maison de vos rêves, ou de vos cauchemars, et de brûler tout ce qui vous déplaît ! Vous pouvez suivre les objectifs définis par le jeu, comme défaire l'ender dragon dans Minecraft par exemple, ou décider de faire tout autre chose. Vous voulez recréer le château de Chambord dans votre partie ? Faites-le :) !

C'est nul ce jeu, il manque des trucs !

Ah ben oui, le jeu de base est assez épuré. Ne vous attendez pas à y trouver des monstres ou des animaux. Il s'agit plus d'une démonstration du moteur que d'un vrai système de jeu complet, mais on peut quand même en faire quelque chose et y apporter, facilement, des rajouts.

Par chance, depuis quelques mois je crois, un système de « store », pour l'appeler ainsi, permet de récupérer facilement des mods, des pack de texture, ou encore des modes de jeu !

Les mods

Un mod, c'est quoi quand on ne connaît pas ? C'est un script ou un bout de code qui va ajouter plus ou moins de modifications dans un jeu. Par exemple, vous aimez les haches à deux mains pour le combat ? Si le jeu ne l'apporte pas de base, un mod peut y remédier !

L'un des gros avantages de Minetest c'est qu'il est possible de le modder facilement grâce à son API en LUA. Et de nombreux mods existent ! Dans la base de données présente via l'interface du jeu, il y a une centaine de pages recensant chacune jusqu'à cinq mods différents, soit une bibliothèque de pas loin de 500 mods. De quoi satisfaire toutes les envies !

Notez toutefois que certains mods, pour les plus gros de ce que j'ai pu noter, peuvent avoir des dépendances avec d'autres mods. Faites donc attention à bien vérifier que les mods nécessaires sont également activés avant de créer un monde !

Voici une petite sélection de mods que j'ai pu tester ou que je pense tester un jour. Considérez ça comme une mise en bouche ou une introduction pour vos propres parties !

Farming

Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce que j'aime bien, c'est la biodiversité. Et on ne peut pas dire que le jeu de base soit très biodiversifié. Pour les plantations, vous pourrez avoir plus que du blé et du coton à planter. Pomme de terre, maïs, tomates et autres piments n'attendent plus que vous pour embellir vos parcelles !

More Trees

Un jeu avec plein de biomes de base, c'est sympa, mais pourquoi ne pas rajouter un peu de diversité aux arbres par défaut pour encore améliorer la biodiversité ? C'est ce que vous propose More Trees !

Ethereal NG (Next Generation)

Attention, gros mod ! Enfin, gros… Disons que l'objectif d'Ethereal est multiple : il ajoute des biomes, si vous avez le mod mobs vous aurez des animaux aquatiques, et également des blocs, des plantes, des fruits et des arbres. Vous avez toujours rêvé d'évoluer au milieu des cerisiers en fleurs ? Ce mod est fait pour vous !

More Blocks

Ce mod rajoute, comme son nom l'indique, de nouveaux blocs. Mais pas seulement ! Vous en avez marre de faire de bêtes escaliers ? Et si vous essayez de faire une scie circulaire pour créer des pentes ou des marches plus légères ? vous pouvez aussi jouer avec les textures comme faire un escalier avec des bûches et non plus des planches ! Un mod vraiment utile pour tous vos projets architecturaux !

CraftGuide

C'est bien joli tous ces mods, mais comment retenir toutes les recettes ? Et bien le mod CraftGuide devrait pouvoir répondre à vos interrogations et vous indiquer comment utiliser l'objet que vous venez de récupérer !

Home Decor (ModPack)

Nous avons vu comment améliorer architecturalement vos constructions, mais c'est un peu vide pour les remplir. Pourquoi ne pas y ajouter des tableaux, des tables, des lustres ou même, des télévisions ? Comme son nom l'indique, il s'agit d'un modpack, vous aurez donc probablement des mods annexes à installer pour pouvoir le faire marcher sur vos mondes !

Les "game mode"

Je ne sais pas trop comment on peut traduire cette fonctionnalité… Mode de jeu ?

Bref, un game mode c'est un ensemble de règles fixées dans un fichier spécial qui peut drastiquement modifier la façon dont vous allez pouvoir interagir avec les blocs (ou nodes). Voici un aperçu des game modes que j'ai exploré rapidement :

Minetest Game

C'est le mode de jeu par défaut lorsque vous créez un nouveau monde. Il n'y a pas de mobs dans ce mode de jeu, vous êtes seul sur votre monde. C'est à vous d'y faire tout ce que vous voulez !

Mineclone 2

C'est un mode de jeu qui reprend les règles du jeu Minecraft et cherche à aboutir aux mêmes mécanismes. Les creepers et les endermen vous manquent ? Éh bien ils sont de retour !

VoxelGame

Ce mode de jeu est basé sur Minetest Game dont il reprend une partie des règles mais avec des variantes. Vous ne pouvez pas couper de bois sans faire d'abord une hache en pierre par exemple. Il implémente également différents mods comme l'ajout d'animaux (qui n'a jamais rêvé de se nourrir de rat rôti pour survivre ?) ou de monstres (le gardin du donjon vous attend dans son antre et il est tout colère !).

NodeCore Game

Ce mode de jeu est très particulier ! Pour l'avoir testé, ce n'est pas du tout mon style de jeu mais il peut amuser les plus créatifs d'entre vous. Dans ce mode de jeu vous n'avez pas accès à un inventaire ni à un mode de construction. C'est à vous de trouver comment faire pour fabriquer un bâton, une hache et tout ce dont vous avez besoin pour créer !

Les packs de texture

Je vais être franche, étant une habituée des textures de Minecraft, même de celui de base, je trouve les textures par défaut plutôt… Trop flashy ? Mais bon, vous savez ce qu'on dit : les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas !

Par chance, ce jeu vous offre également la possibilité de changer les textures de base, de nombreux joueurs ont partagé des packs sur le forum, il y a l'embarras du choix. Vous pouvez même vous baser sur des packs initialement créés pour Minecraft et les adapter pour Minetest, avec l'accord de l'artiste, bien évidemment !

Je ne trouve pas "le" truc qui me plaît

Éh bien, libre à vous de créer votre propre mod ! Ou votre propre game mode ! Vous pouvez même créer votre propre pack de textures !

Si vous êtes un grand fan du jeu Minecraft et que vous êtes lassé d'attendre la sortie de l'API pour modder facilement votre partie, pourquoi ne pas créer un monde basé sur le mode de jeu Mineclone 2 et y ajouter des mods qui vous paraissent amusant ? C'est tout à fait possible !

Plus on est de joueurs, plus on s'amuse !

Vous voulez pouvoir jouer avec vos amis ? C'est également possible ! Le jeu propose également une interface de choix du serveur de jeu que vous souhaitez rejoindre ! Libre également à vous, si vous en avez les moyens, de créer votre propre serveur.

Tout comme le jeu de base, le serveur peut être basé sur un mode de jeu en particulier, voire un mode qui lui est propre, et des mods que vous n'avez pas forcément installés. De quoi s'amuser pendant des heures entre copains !

J'espère que ce billet un peu diffférent de ceux que je fais d'habitude vous aura plu et vous aura donné envie de tester le jeu ! Je vous laisse, j'ai une usine d'extraction de minerais à monter !

Source de l'image d'accroche : Logo officiel du jeu Minetest venant de leur compte GitHub.

Sources des images : Captures d'écran issues de mon propre jeu.